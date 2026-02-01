Удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині: число жертв зросло

Зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпропетровщині, заявив віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.



«Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому», – написав він у телеграмі.



Також, за його даними, другий день поспіль сили РФ цілеспрямовано б’ють по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини – серія ударів безпілотниками по станції та локомотивному депо Конотоп тривала з учорашнього вечора: пошкоджені колії, територія станції, ремонтний цех, адміністративна будівля депо, виникли пожежі.



«Це не випадкові удари. Це системний терор проти цивільної логістики, проти людей, які тримають рух, зв’язок і країну разом. Попри пошкодження й затримки, залізничники продовжують роботу», – додав Кулеба.

Читайте також: Війська РФ за останню добу завдали сім ударів по об’єктах залізниці – Свириденко

За даними Міненерго, 1 лютого російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти «Тернівська» в Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Раніше повідомлялось про 15 загиблих - працівників шахти, ще сім поранено.

Група ДТЕК, шахти якої зазнали атаки, згодом повідомила про 16 постраждалих, 9 – у важкому стані.

Водночас у Нацполіції повідомляють, що на 22:00 у Тернівці внаслідок атаки дронами по автобусу з людьми загинули 12 людей, а кількість постраждалих збільшилась до 16 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.