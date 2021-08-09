Головнокомандувач ЗСУ: Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний заявив, що українська армія готова оборонятися та відбивати атаки противника.

«Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника, як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів, зокрема оперативних аеродромів», – цитує Залужного Генштаб ЗСУ.

Там також зазначили, що з 9 по 13 серпня одночасно на п‘яти загальновійськових полігонах та на острові Зміїний проводиться командо-штабне тренування з Командуванням об’єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій.

Військові працюють над оперативними спроможностями органів військового управління сил оборони управляти об’єднаними угрупованнями військ під час виконання завдань з оборони певних районів та об’єктів критичної інфраструктури.