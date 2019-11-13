Запобіжний захід Писаруку буде обраний 14 листопада – ВАКС

Вищий антикорупційний суд України повідомив, що 14 листопада розгляне клопотання щодо обрання запобіжного заходу експершому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку.

Як інформує пресслужба, слідча суддя ВАКС розгляне клопотання НАБУ щодо обрання запобіжного заходу колишньому високопосадовцю, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Слідчі судді ВАКС уже обрали запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі щодо заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Колишньому власник «VAB банку» Олегу Бахматюку також повідомлена підозра в провадженні про заволодіння 1,2 мільярда доларів стабілізаційного кредиту, інформує Національне антикорупційне бюро України.

Загалом у цьому провадженні 10 підозрюваних. Правління Національного банку обурене врученням підозри Писаруку.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».