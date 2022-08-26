Звуки вибухів у Запоріжжі – це робота ППО за містом, куди війська РФ стріляли з РСЗВ

У Запоріжжі ввечері п’ятниці було чути вибухи, бо працювала система протиповітряної оборони за містом, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо», – написав Старух у Telegram.

У свою чергу, Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міськради уточнив, що гучні звуки, які сьогодні чули жителі деяких районів міста, лунали близько восьмої години вечора

«Це відлуння вибухів, що сталися за містом. За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району. Інформація попередня і потребує уточнення», – зазначив він.

Сьогодні вдень місцеві жителі також повідомляли, що в Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Влада казала, що це робота ППО.

У ніч на 24 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжі. За даними ОВА, ракети влучили в об’єкти інфраструктури у Шевченківському районі і неподалік Комунарського району.

У міській раді додали, що внаслідок ракетного удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків, постраждалих серед людей немає.