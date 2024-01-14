У Запоріжжі провели акцію на підтримку демобілізації

Під стінами Запорізької обласної військової адміністрації 14 січня зібралося близько трьох десятків жінок із дітьми, які вийшли на підтримку демобілізації. Вони вимагають запровадити граничні терміни служби для військових, що проходять її за мобілізацією, і дозволити демобілізацію після 18 місяців служби.

Учасниці акції тримали в руках плакати з написами «Служба – обов’язок, демобілізація – право», «Демобілізація через 18 місяців». «Визначений термін служби – це спокій для родин військових» та інші. Вони також скандували «Демобілізація через 18 місяців», «Прийшов час інших», «36 місяців – це вирок».

«Є зауваження, бо в Раді обговорюють 36 місяців служби. Нам і нашим чоловікам це не підходить тому, що вони з перших днів війни нас захищають. 36 місяців не витримає абсолютно ніхто. Морально і фізично заморилися. Офіційна відпустка у чоловіка була в 2023 році 10 днів – і більше не відпускають. 36 місяців – це дуже багато. Був час підготувати наступних, і зараз є для цього місяці, щоб поміняти. Мій чоловік служить із квітня 2022 року», – ділиться учасниця акції на ім’я Яна.

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.