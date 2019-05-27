У Запоріжжі відновлюють мурал із портретом полковника армії УНР Болбочана

У Запоріжжі почалися роботи з відновлення муралу із зображенням українських воїнів різних епох, який у січні цього року невідомі облили червоною фарбою. Роботи з реставрації зображення художники мають закінчити до 1 червня. У центрі муралу – портрет полковника армії УНР Петра Болбочана.

«Відмити не можливо. Будуть замальовувати по-старому новими фарбами – освіжати так би мовити. Буде не дуже помітно різницю: художники мають підібрати колір, який треба», – розповів директор департаменту культури, туризму, національностей і релігій Запорізької обласної державної адміністрації Владислав Мороко, чий підрозділ опікувався створенням муралу.

Посадовець також повідомив, що правоохоронцям поки ще не вдалося встановити осіб, які пошкодили мурал.

4 січня невідомі облили фарбою мурал на стіні обласного Театру ляльок, на якому зображено українських воїнів різних епох. Його створено у кінці грудня 2018 року. Центральну частину зображення займає портрет полковника армії УНР Петра Болбочана. По різні боки від нього розташовані зображення козака і сучасного українського військового.

Автор ескізу муралу – харківський художник родом із Запоріжжя Михайло Дьяченко. Роботи з розпису фінансував бюджет Запорізької області. Планується, що в місті упродовж п’яти років створять близько десяти муралів національно-патріотичного спрямування.

Петро Болбочан – видатний український воєначальник, який увійшов у історію як один з найкращих полководців УНР, був командиром республіканського полку. У 1918 році Болбочан сформував республіканський курінь.