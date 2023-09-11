У Запоріжжі пошкодили простір пам’яті за загиблими в російсько-українській війні

У Запоріжжі невідомі пошкодили простір пам’яті за загиблими в російсько-українській війні. Як розповіли Радіо Свобода, ініціатори створення пам’ятного простору, з нього зникла частина портретів загиблих українських військових, а також частина прапорців з іменами загиблих.

До інциденту на локації було понад 16 портретів загиблих бійців і більше 200 прапорців пам’яті.

За словами координаторки проєкту «Коханий, я живу!», за ініціативи учасниць якого створено простір, Ярини Геращенко, завдану шкоду помітила дружина одного із загиблих Ірина, коли проходила повз.

«Просто фотографії загиблих пропали, в тому числі її чоловіка. Повидирали, поламали прапорці. Тобто не має ані прапорців, ані фотографій. Я взагалі не можу зрозуміти, як таке можна вчинити? Це ж пам’ять про загиблих. Це пам’ять про людей, які захищають наш спокій, наше місто, наше Запоріжжя. Це просто неможливо зрозуміти. Як це можна? Хай вернуть фотографії. Ми нічого не просимо. Поверніть, принесіть, якщо ви це зробили вночі чи коли ви це зробили, то принесіть, покладіть назад фотографії», – каже Геращенко.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

У травні 2023 року у Запоріжжі створили простір пам’яті за загиблими в російсько-українській війні. Ініціаторками виступили учасниці благодійного проєкту «Коханий, я живу!» з психологічної підтримки дружин загиблих українських військових.