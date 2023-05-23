У Запоріжжі створили простір пам’яті за загиблими в російсько-українській війні

23 травня у Запоріжжі започаткували акцію «Прапорець пам’яті». Ініціаторками виступили учасниці благодійного проєкту «Коханий, я живу!» з психологічної підтримки дружин загиблих українських військових, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ця ідея з прапорцями виникла у мене десь тижні три назад на нашому проекті. Захотілось щось зробити для наших воїнів, для наших героїв, які загинули. Я хотіла, щоб наших чоловіків, коханих не забували, пам’ятали про них і щось зробити для них в нашому місті, щоб люди бачили, за що вони боролися, за що вони загинули – за нас, за нашу Україну», – поділилася дружина загиблого українського військового 111 бригади ЗСУ Ірина Чуйко.

Читайте також: У Дніпрі відкрили виставку про білоруських добровольців, які загинули за Україну

Прапорці пам’яті було встановлено на майдані Волі у Запоріжжі на місці, яке раніше було відведено для встановлення пам’ятника захисникам України, що загинули в російсько-українській війні. Учасники акції зробили спеціальний майданчик для встановлення прапорців та покладання квітів, а також розмістили на ньому перші прапорці пам’яті.

«Пам’ятний простір «Прапорець пам’яті» буде відкритий абсолютно для усіх небайдужих для рідних загиблих, для друзів загиблих, для побратимів загиблих. Кожен зможе прийти і поставити прапорець пам’яті для свого побратима чи посестри чи рідної людини», – каже координаторка проєкту «Коханий, я живу!» Ярина Геращенко.

Раніше, у червні 2022 року в Києві було проведено акцію з вшанування загиблих Героїв Маріупольського військового гарнізону. На одному з газонів Майдану Незалежності було встановлено маленькі прапорці, на яких були написані позивні та дата загибелі військовослужбовців.

Згодом прапорці додавали рідні загиблих з інших напрямків ведення бойових дій та з різних міст України.