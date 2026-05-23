У Запоріжжі протестували проти підвищення вартості проїзду в міському транспорті

У Запоріжжі 23 травня під стінами міської ради протестували проти підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Як передає кореспондентка Радіо Свобода, учасники акції прийшли з плакатами: «З громадою треба рахуватися», «Немає рішення – нема підвищення», «Ціни ростуть, а якість транспорту – ні» і скандували: «Скасувати», «Ганьба».

Як розповів Радіо Свобода один з учасників протесту на ім’я Олег, він не працює, на пенсії, втім, прийшов підтримати протестувальників. «Людям підняли цей проїзд дуже сильно. Я ще розумію, що підняли хоча б на 3 гривні, але підняти на 8 гривень зі старту – це нереально, людям важко таке потягнути. Зі мною працював чоловік. Він живе в Калантирівці (народна назва однієї з частин приватного сектору у Запоріжжі – ред.). Йому, щоб приїхати до роботи і з роботи, на цей момент потрібно платити 100 гривень туди і назад. Це при його зарплаті 12-13 тисяч», – каже чоловік.

Під час мітингу відбувався збір підписів під зверненням до міської влади з вимогою скасувати рішення про підняття вартості проїзду в міському транспорті. За словами ініціаторів акції, рішення було ухвалене з порушеннями.

«Це рішення насправді не відповідає вимогам законодавства. Не було оприлюднено проєкт рішення, як це має бути за законом, завчасно, тому громада не змогла, по-перше, звернути на це увагу, містяни дізналися про це лише де-факто. По-друге, вони не змогли внести пропозиції стосовно цього проєкту. Такий спосіб ухвалення рішення міським виконавчим комітетом порушує законодавство, якими передбачено, що проєкти рішень мають бути опубліковані завчасно до ухвалення, і має бути аналіз цього рішення, як він вплине на громаду. Тому основна вимога нашого протесту – це скасувати це рішення», – розповів співорганізатор акції, запорізький активіст Олександр Співак.

Організатори протесту планують передати письмове звернення з вимогою про скасування підвищення проїзду до запорізької мерії у понеділок. Паралельно триває збір підписів під електронною петицією з аналогічними вимогами. У разі якщо рішення про підвищення тарифів не буде скасоване запорізькою владою, активісти планують домагатися його скасування через суд.

15 травня запорізька мерія оголосила про підвищення вартості проїду в міському транспорті з наступного дня, 16 травня.

«Вартість проїзду в автобусах малої пасажирської місткості становитиме 25 гривень, у комунальному транспорті – 20 грн при оплаті готівкою і 15 грн – при безготівковому розрахунку. Головна причина змін – різке зростання цін на пальне, запчастини, ремонт транспорту, шини, мастила і логістику. Через подорожчання пального й витрат на обслуговування перевізники вже кілька місяців працюють у збиток, а кількість транспорту на маршрутах скоротилася», – йдеться в повідомленні про підвищення тарифів на проїзд на сторінці Запорізької міської ради. Там зазначили, що вартість проїзду в комунальному транспорті при безготівковій оплаті не підвищуватиметься.

До оголошеного підвищення вартість проїзду складала: в маршрутках 17 гривень, в муніципальних автобусах й електротранспорті – 15 грн.

Раніше цього місяця про плани підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку також оголосили в Києві. У КМДА кажуть, що нинішній тариф не переглядали з 2018 року, а нова ціна «наближена до економічно обґрунтованої».



