Харків’яни «заслуговують на те, щоб проїзд був безкоштовним» – Терехов

Міська влада Харкова планує докладати зусиль, аби зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті, заявив мер міста Ігор Терехов у коментарі Радіо Свобода.

«Наші містяни заслуговують на те, щоб проїзд був безкоштовним, бо кожен день вони переживають неймовірні речі, бо кожного дня вибухи, кожного дня руйнації, кожного дня поранення, жертви. І нам потрібно, щоб ці люди мали таку можливість – їздити по Харкову безкоштовно» – сказав він.

На питання, як місту вдається компенсувати проїзд у комунальному транспорті для харківчан, Терехов відповів, що це колосальне навантаження, але відмовлятися від нього він не збирається:

«Як нам вдається? Важко вдається, бо це колосальні кошти, це колосальне навантаження на міський бюджет. Але іншого вибору немає, бо сьогодні для містян і для тих, хто обрав наше місто як дім для себе, це таке, що (жителі міста – ред.) потребують. Бо сьогодні дуже багато людей… тільки 215 тисяч вимушених переселенців, які перебувають у Харкові, вони опинилися в скрутному фінансовому становищі, в скрутних життєвих обставинах. Вони залишили все, що у них було, домівки свої і в багатьох немає документів. Підтримати цих людей – це наша відповідальність».

Мер Харкова додав, що проїзд у місті буде безкоштовним, поки міський бюджет буде мати можливість його компенсувати. І він висловив намір робити «все можливе», щоб продовжувати це робити.

Суму, яку місто витрачає на безкоштовний проїзд, Терехов не назвав.

«Я не хочу зараз сказати суму, бо кожен день ми купуємо електроенергію, її вартість різна, вона дуже коливається в залежності від часу доби і пори року, це по-перше. По-друге, паливно мастильні матеріали, в залежності від того, яка ситуація, вона (ціна на них – ред.) теж коливається», – пояснив він.

Проїзд у громадському транспорті Харкова зробили безкоштовним після відновлення його руху в травні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення.