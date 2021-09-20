Суд продовжує розгляд справи колишнього керівника МВС Запорізької області

У Жовтневому районному суді Запоріжжя 20 вересня відбулося засідання у справі колишнього керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимира Серби. На попередньому засіданні 1 вересня прокуратура клопотала про відвід судді у справі, але суд відхилив це клопотання.

20 вересня суд став розглядати письмові докази у справі. Зокрема, суд заслухав частину доданих до них аудіозаписів телефонних розмов одного з фігурантів іншої справи про розгін Запорізького майдану, ексголови Запорізької облради Віктора Межейка. У них ідеться про організацію тодішньою владою регіону перебування 26 січня 2014 року сторонніх осіб у будівлі облради, повернення цього дня до міста так званого «смотрящего» тощо.

Також під час судового засідання 20 вересня прокурор клопотав перед судом, щоб Серба брав участь у судових засіданнях у Запоріжжі безпосередньо, а не у режимі відеоконференції з Дружківки Донецької області, де йому судом визначено місце постійного перебування під особисте зобов’язання. Заслухавши позиції сторін, суддя зазначила, що чиним законодавством передбачено два способи участі у суді – безпосередньо або через відеоконференцію на вибір підсудного, тому вона не має процесуальних механізмів змінити формат участі Серби. Втім, під час засідання з’ясувалося, що суд не може забезпечити перегляд відеодоказів у справі під час засідання у формі відеоконференції. Тому для ознайомлення з ними Серба має особисто з’явитися на наступні судові засідання до Жовтневого районного суду Запоріжжя.

Наступні засідання у справі призначені на 27 вересня та 26 жовтня.

6 вересня Жовтневий районний суд Запоріжжя відхилив клопотання прокуратури щодо відводу судді справи Серби, оголошене прокуратурою під час засідання 1 вересня.

1 липня Серба з’явився на засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання перебувати за місцем проживання його сестри у Дружківці Донецької області. До цього справа щодо колишнього очільника головного управління МВС в Запорізькій області слухалася заочно через те, що він перебував у розшуку. 12 липня суд залишив чинним раніше визначений Сербі запобіжний захід. 1 вересня суддя також продовжила його на 2 місяці, до 1 листопада.

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд тодішнього Кіровограда (тепер Кропивницький) визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки і позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.