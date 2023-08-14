Росія обстріляла 24 населених пункти Запорізької області: двоє загиблих, одна людина поранена

Російські війська за добу завдали 99 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого загинули двоє людей, одна людина поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік і 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога», – написав Машашко у телеграмі.

За його словами, надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Голова ОВА уточнив, що, зокрема, сім російських безпілотників атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. П’ятьох ударів із РСЗВ зазнали Новодарівка, Степногірськ, Кам’янське й Павлівка, трьох ракетних ударів війська РФ завдали по Степному, а також авіаційний удар по П’ятихатках.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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