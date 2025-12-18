У Запоріжжі через російський удар пошкоджений освітній заклад – ОВА

Освітній заклад пошкоджений 18 грудня в Запоріжжі внаслідок російського удару, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Пошкоджено один з освітніх закладів. Попередньо ніхто не постраждав. Наслідки встановлюються», – написав Федоров у телеграмі.

Він не уточнив, про який саме заклад освіти йдеться, на оприлюдненому відео видно, що в будівлі вибиті вікна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.