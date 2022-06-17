Сили ППО збили російську ракету на Запоріжжі – влада

Крилату ракету російських загарбників збито в небі над Запорізькою областю, повідомили у пресслужбі тамтешньої обласної військової адміністрації.

«Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється. За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні ракетного удару військ РФ зазнав Миколаїв. Повідомлялося про одну людину, яка загинула, і шістьох поранених.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.