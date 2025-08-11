Доступність посилання

ОВА: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих через вчорашню атаку РФ

Раніше було відомо про 20 постраждалих

Кількість постраждалих через вчорашню атаку РФ на Запоріжжя зросла до 21 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Постраждала лікуватиметься амбулаторно», – написав він у телеграмі.

Раніше було відомо про 20 постраждалих.

Війська РФ удень 10 серпня завдали удару по автовокзалу в Запоріжжі.За даними місцевої влади, по місту вдарили двома КАБами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


