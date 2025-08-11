Влада: через агресію РФ у чотирьох прифронтових областях України семеро людей загинули, поранені понад 40

Минулої доби через російську агресію у чотирьох прифронтових областях України семеро людей загинули, поранені 43, повідомляє місцева влада.

За даними голова Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у Дружківці і Чернігівці через атаки РФ загинули дві людини, ще 11 було поранено у Мирнограді, Білозерському, Дружківці, Костянтинівці, Іванопіллі.

На Харківщині, як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, через російські обстріли загинула одна людина загинула, постраждали 5 людей, серед них – дитина.

«У Куп’янську постраждав 18-річний чоловік; у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, постраждали 49-річна і 57-річна жінки; у с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Піщане постраждав 15-річний хлопець», – написав він у телеграмі.

У Запорізькій області 20 людей зазнали поранень внаслідок атак по обласному центру, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Також російські війська минулої доби дронами та артилерією атакували 43 населені пункти Херсонщини – чотири людини загинули, ще 7 – зазнали поранень, повідомила обласна влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



