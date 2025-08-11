Доступність посилання

Влада: через агресію РФ у чотирьох прифронтових областях України семеро людей загинули, поранені понад 40

Йдеться про Донецьку, Харківську, Запорізьку та Херсонську область. Фото ілюстративне
Йдеться про Донецьку, Харківську, Запорізьку та Херсонську область. Фото ілюстративне

Минулої доби через російську агресію у чотирьох прифронтових областях України семеро людей загинули, поранені 43, повідомляє місцева влада.

За даними голова Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у Дружківці і Чернігівці через атаки РФ загинули дві людини, ще 11 було поранено у Мирнограді, Білозерському, Дружківці, Костянтинівці, Іванопіллі.

На Харківщині, як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, через російські обстріли загинула одна людина загинула, постраждали 5 людей, серед них – дитина.

«У Куп’янську постраждав 18-річний чоловік; у селищі Куп'янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, постраждали 49-річна і 57-річна жінки; у с. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Піщане постраждав 15-річний хлопець», – написав він у телеграмі.

У Запорізькій області 20 людей зазнали поранень внаслідок атак по обласному центру, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Також російські війська минулої доби дронами та артилерією атакували 43 населені пункти Херсонщини – чотири людини загинули, ще 7 – зазнали поранень, повідомила обласна влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


