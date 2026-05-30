ОВА: Росія вдруге за ранок атакувала Запоріжжя, є загиблий і поранений

Наслідки атаки сил РФ по Запоріжжю, 15 травня 2026 року
Наслідки атаки сил РФ по Запоріжжю, 15 травня 2026 року

Сили РФ вдруге за ранок 30 травня атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об’єктів промислової інфраструктури виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, внаслідок атаки РФ також пошкоджений житловий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

