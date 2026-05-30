ОВА: Росія вдруге за ранок атакувала Запоріжжя, є загиблий і поранений

Сили РФ вдруге за ранок 30 травня атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Ворог знову атакував Запоріжжя. Внаслідок влучання ворожого безпілотника по території одного з об’єктів промислової інфраструктури виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, внаслідок атаки РФ також пошкоджений житловий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.