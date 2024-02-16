У Запоріжжі планують відкрити підземні школи – ОВА

У Запоріжжі місцева влада має намір відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання, йдеться в заяві голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в інтерв’ю виданню Укрінформ.

За його словами, організації навчання дітей у укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише «небажання чиновників». Тому потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.

«Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи», – зазначив Федоров.

Він розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

«Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн», – додав чиновник.

Федоров деталізував, що «локацій для підземних шкіл буде дві чи три, оскільки ніхто не знає, скільки триватиме війна».

Раніше, з вересня 2023 року, у Харкові у підземці облаштували 60 класів для місцевих школярів.