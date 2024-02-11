У Запоріжжі на акції вимагали встановлення чітких умов демобілізації (фото)

11 лютого в центрі Запоріжжя відбулася акція на підтримку демобілізації. В ній взяли участь близько трьох десятків жінок. Вони тримали в руках тематичні плакати та скандували «Вимагаємо чіткі терміни служби», «Військові теж втомлюються», «Термін служби – повага героям» тощо, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Як розповіли учасниці акції, вони вимагають внести зміни в законопроєкт про мобілізацію, який нині розглядає парламент. Зокрема, встановити термін служби для мобілізованих – 18 місяців, а також чітко прописати умови демобілізації військових.

«Ми просимо зміни, щоб врахували 18 місяців для демобілізації. Це максимум. Вже всі заморилися – вже у чоловіків не має сил. Чіткі терміни служби, тому що вони написали та не чітко навіть 36 місяців прописали. Що таке рішення Ставки (Верховного Головнокомандувача, яким має визначатися строки звільнення військовослужбовців – ред.)? Тобто не кожен захисник навіть після 36 місяців має право на демобілізацію. Сьогодні Ставка вирішить, а завтра ставка не вирішіть. Авжеж, просимо чіткі терміни. Просимо прописати 18 місяців служби, хоча б 10 з них – у зоні бойових дій, і демобілізація за бажанням. Я чекаю на чоловіка. Він вже майже два роки на війні», – каже учасниця акції на ім’я Яна.

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449. «За» проголосували 243 парламентарі.

30 січня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації і військового обліку.

В оновленому законопроєкті щодо мобілізації Кабмін пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом – віком від 18 до 25 років – строк військової служби встановлюється 1 рік. Для військовозобов’язаних, які проходили безперервну військову службу під час воєнного стану протягом 36 місяців і були звільненні зі служби у запас та які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється шість місяців.