Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Запоріжжі на акції вимагали встановлення чітких умов демобілізації (фото)

Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року

11 лютого в центрі Запоріжжя відбулася акція на підтримку демобілізації. В ній взяли участь близько трьох десятків жінок. Вони тримали в руках тематичні плакати та скандували «Вимагаємо чіткі терміни служби», «Військові теж втомлюються», «Термін служби – повага героям» тощо, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Як розповіли учасниці акції, вони вимагають внести зміни в законопроєкт про мобілізацію, який нині розглядає парламент. Зокрема, встановити термін служби для мобілізованих – 18 місяців, а також чітко прописати умови демобілізації військових.

Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року

«Ми просимо зміни, щоб врахували 18 місяців для демобілізації. Це максимум. Вже всі заморилися – вже у чоловіків не має сил. Чіткі терміни служби, тому що вони написали та не чітко навіть 36 місяців прописали. Що таке рішення Ставки (Верховного Головнокомандувача, яким має визначатися строки звільнення військовослужбовців – ред.)? Тобто не кожен захисник навіть після 36 місяців має право на демобілізацію. Сьогодні Ставка вирішить, а завтра ставка не вирішіть. Авжеж, просимо чіткі терміни. Просимо прописати 18 місяців служби, хоча б 10 з них – у зоні бойових дій, і демобілізація за бажанням. Я чекаю на чоловіка. Він вже майже два роки на війні», – каже учасниця акції на ім’я Яна.

Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року
Акція на підтримку демобілізації. Запоріжжя, 11 лютого 2024 року

7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію №10449. «За» проголосували 243 парламентарі.

30 січня Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації і військового обліку.

В оновленому законопроєкті щодо мобілізації Кабмін пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років.

Також передбачається, що під час дії воєнного стану для осіб (крім осіб офіцерського складу), які приймаються на військову службу за контрактом – віком від 18 до 25 років – строк військової служби встановлюється 1 рік. Для військовозобов’язаних, які проходили безперервну військову службу під час воєнного стану протягом 36 місяців і були звільненні зі служби у запас та які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється шість місяців.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG