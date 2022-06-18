«Броня»: у Запоріжжі митці перетворили каски на об’єкти мистецтва

18 червня у центральний міський бібліотеці Запоріжжя відкрилася виставка проекту «Броня». Це спільна акція запорізьких художниць, волонтерів та добровольчого формування територіальної громади Запоріжжя «Азов». В рамках неї місцеві художниці розписали 15 не придатних для використання сталевих касок 80-х років виробництва, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Так як ми добровольчий підрозділ, то ми думали зібрати кошти, щоб забезпечити наш підрозділ усім необхідним. Перш за все, сучасними шоломами, які можна було б використовувати в умовах сучасної війни проти Росії. Але поки ми робили проект, ці шоломи стали чимось більшим, ніж приводом зібрати якісь кошти. Для нас це стало особистою справою. Ми б хотіли, щоб мистецтво українське, сучасне мистецтво, яке пов’язано з сучасним моментом, в якому живемо, допомогло нам перемогти. Тому ми думаємо, що ця виставка повинна не просто піти на якийсь аукціон, а повинна жити», – розповів під час презентації проекту один з його співорганізаторів, боєць добровольчого формування територіальної громади Запоріжжя «Азов» Михайло Савицький.

В проєкті «Броня» взяли участь місцевих 12 мисткинь. Серед них відома українська художниця з Запоріжжя Наталя Коробова. Вона розписала дві каски. Це роботи під назвою «Ніч така місячна, зоряна, ясна…» та «Україна квітуча».

«Сподіваюсь, що буде і користь від нашої роботи, не тільки перетворення предмету війни в арт-об’єкт. Ми все таки робимо артпроєкт і хочемо, щоб це принесло користь, щоб це придбали, щоб це комусь сподобалося. Це може стати належною прикрасою, тому ми всі дуже старалися», – ділиться Коробова.

Вона додала, що проєкт може мати продовження:

«Ми можемо розписати не лише каски, а й бронежилети і інших масу речей. Сподіваюсь, що зробимо це. Думаю, що треба залучити до цього якомога більше людей, зокрема представників діаспори. Було б гарно це виставляти, і щоб колекція поповнювалася. Нам вже пообіцяла ще одна організація каски-не кондицію».

До участі в акції долучилися і молоді запорізькі митці. Так, Олександра Войновська розписала каску петриківським розписом та назвала її «Квітковий оберіг». Вона розповіла, що дізналася про проєкт від колеги і долучилася разом зі своєю студією.

«Ідея намалювати квіти в стилі петриківського розпису мені прийшла одразу так, як я вже робила цей розпис, і робила його на флягах армійських. Це дуже рідний для нашого краю розпис. Він знаходиться неподалік – у Дніпропетровській області, тому гадаю, що це дуже символічно. Основний фон каски вирішила не замальовувати, щоб залишити її як військовий об’єкт. Однак квіти символізують незламність української душі, що в наших думках, в нашому серці завжди будуть квітнути гарні квіти, незважаючи на все, що може бути», – каже Войновська.

Первинно планувалося, що всі розписані художницями каски будуть виставлені на спеціальний аукціон. Кошти від нього мали піти на закупівлю саме шоломів сучасного зразка для запорізьких бійців. Втім, поки організатори планують продати таким чином лише одну з робіт, а сам проєкт продовжити. Зокрема, показати експозицію робіт в інших містах України. Наразі мають пропозицію привезти виставку проекту «Броня» до сусіднього обласного центру, Дніпра.