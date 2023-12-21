Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів про наслідки ракетної атаки РФ по Запоріжжю.

«На цей час відомо, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти, зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів та ще сім гаражів пошкоджено. Також ушкодження отримала лінія високовольтних електромереж», – написав він у телеграмі.

За даними Куртєва, люди не постраждали.

Раніше місцева влада повідомила, що о 18:38 російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.