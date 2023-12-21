Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Куртєв розповів про наслідки ракетної атаки РФ по Запоріжжю

Люди не постраждали. Фото ілюстративне
Люди не постраждали. Фото ілюстративне

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів про наслідки ракетної атаки РФ по Запоріжжю.

«На цей час відомо, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти, зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів та ще сім гаражів пошкоджено. Також ушкодження отримала лінія високовольтних електромереж», – написав він у телеграмі.

За даними Куртєва, люди не постраждали.

Раніше місцева влада повідомила, що о 18:38 російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, постраждала цивільна інфраструктура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG