Прокуратура оголосила відвід судді у справі ексочільника запорізького управління МВС

У середу, 1 вересня, під час розгляду у Жовтневому районному суді Запоріжжя справи колишнього керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимира Серби прокурор оголосив відвід судді, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перед цим прокурор клопотав про оголошення тексту оновленого обвинувального акту, який суддя у справі не задовільнив.

«Прокурор в ході судового розгляду побачив певні процесуальні порушення з боку судді. Сьогодні перший раз бере участь у суді. Ми спілкувалися з ним перед засіданням. Каже, що він знайомився з матеріалами справи, і побачив певні на його погляд порушення в процесі. Будь-який учасник судового процесу – як сторона захисту, так і потерпілі, сторона обвинувачення – мають право подати письмове клопотання, яке обґрунтоване з певним підставами, про відвід судді. Це нормальна практика в рамках діючого КПК, і нічого страшного нема. Єдине, що розгляд клопотання буде іншим суддею, буде призначене інше судове засідання. Якщо інший суддя дійде висновку, що підстави є обґрунтованими, то справа знов відправиться на автоматичний розподіл, буде призначена інша особа, яка далі буде проводити судові засідання», – пояснила після засідання адвокат постраждалих Олена Яркіна.

У розгляді справи оголошено перерву для розгляду клопотання прокурора про відвід судді. Коли це відбудеться, наразі невідомо.

Під час засідання 1 вересня заслухали двох постраждалих внаслідок розгону запорізького Майдану 26 січня 2014 року. Серба брав участь у судовому засіданні у форматі відеоконференції з Дружківського районного суду Донецької області.

Також судом за клопотанням прокурора продовжено до 1 листопада запобіжний захід Сербі у вигляді особистого зобов’язання перебувати за місцем проживання його сестри у Дружківці Донецької області.

Перед початком засідання під стінами суду відбувся мітинг, організований декількома громадськими організаціями та партіями. Його учасники вимагали взяти Сербу під варту. Під час мітингу пікетувальники запалили димові шашки, а також розвісили на вході до суду плакати з відповідними гаслами.

«Для мене ця ситуація є показовою на фоні того, що перед усім громадянин Серба всі ці роки щасливо переховувався за межами України, і суд до нього настільки схильний, що він лишається умовно кажучи на свободі. В той час як такі резонансні справи як Дугарь, Антоненка, які досі перебувають під домашнім арештом, а тут до людини, яка прямо причетна до кровопролиття на запорізькому Майдані застосовано такий легкий, поблажливий запобіжний захід. По-друге, я тут, щоб запоріжці не забували про те, що відбулося на Майдані 26 січня 2014 року, коли сили, в тому числі керовані громадянином Сербою, здійснили акт насилля щодо мирних учасників», – розповів учасник запорізького Майдану Дмитро Харьков, що прийшов до суду.

1 липня Серба з’явився на засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання перебувати за місцем проживання його сестри у Дружківці Донецької області. До цього справа щодо ексочільника головного управління МВС в Запорізькій області слухалася заочно через те, що він перебував у розшуку. 12 липня в ході засідання суд залишив у силі раніше визначений Сербі запобіжний захід.

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд тодішнього Кіровограда (тепер Кропивницький) визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки і позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.