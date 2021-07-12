Справи Майдану: у Запоріжжі суд залишив на свободі ексочільника головного управління МВС регіону

12 липня Жовтневий районний суд Запоріжжя ухвалив залишити на свободі під особисте зобов’язання колишнього керівника управління Міністерства внутрішніх справ у Запорізькій області Володимира Сербу. Його обвинувачують в організації розгону місцевого Майдану 26 січня 2014 року.

Під час судового засідання прокуратура клопотала взяти Сербу під варту. Своє звернення прокурори у справі пояснили тим, що 5 липня Серба не з’явився до суду на оголошення повного тексту ухвали щодо обраного йому 1 липня запобіжного заходу.

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Також 8 липня було перенесено судове засідання через клопотання Серби вести його у форматі відеоконференції у зв’язку з його станом здоров’я. Втім, на той момент, за словами прокурорів, обвинувачений не подав документи, які б засвідчували таку необхідність. Обвинувачений та його адвокат клопотання прокуратури щодо перегляду запобіжного заходу заперечували.

Сам Серба 12 липня брав участь у судовому засіданні у форматі відеоконференції з Дружківського районного суду Донецької області.

Під час суду один з прокурорів у справі оголосив повний текст обвинувачуваного акту. Також суд заслухав свідчення самого Серби. Останній будь-яку свою провину заперечував.

Наступні засідання у справі призначені на 1, 20 та 27 вересня.

Раніше, 1 липня Серба з’явився на засідання Жовтневого районного суду Запоріжжя. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання перебувати за місцем проживання його сестри у Дружківці Донецької області. До цього справа щодо ексочільника головного управління МВС в Запорізькій області слухалася заочно через те, що він перебував у розшуку.

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

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17 липня 2015 року Кіровський райсуд тодішнього Кіровограда (тепер Кропивницький) визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у три роки і позбавлення права обіймати певні посади строком на три роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.