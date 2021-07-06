Справу про вбивство журналіста Сергієнка передадуть до Києва – адвокат Закревська

Верховний суд України ухвалив передати справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка з Черкаської області до Дарницького районного суду Києва. Про це повідомила адвокат потерпілих у справі Євгенія Закревська, а також об’єднання адвокатів Небесної сотні Адвокатська дорадча група.

Таким чином суд задовольнив клопотання Закревської та прокурорки Юлії Малашич. Як нагадують у Адвокатській дорадчій групі, справа Сергієнка слухалася в Городищенському суді Черкаської області з червня 2019 року.

«За весь час розгляд практично не просунувся та порушувалися розумні строки. Прокурор Юлія Малашич заявляла відводи колегії суддів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема Малашич посилалася на те, що суд не зміг заслухати потерпілу та очевидицю злочину Ніну Нищу, яка померла в лютому 2020 року.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі за 15 кілометрів від міста зі слідами тортур.

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У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину).

Повідомлялося про перебування у розшуку ще двох фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.