Суд виніс вирок у справі про вибух петарди під час флешмобу проти гомофобії в Запоріжжі

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя вирішив оштрафувати обвинуваченого в справі про інцидент під час «Веселкового флешмобу» в місті у травні 2018 року, коли в учасників акції кинули піротехнічний засіб.

На засіданні 15 січня суд вирішив присудити обвинуваченому штраф у розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 17 тисяч гривень. Засуджений також має компенсувати витрати на проведення експертиз у справі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Рішення суду може бути оскаржене упродовж 30 днів у Запорізькому апеляційному суді. Обвинувачений, представник прокуратури і постраждалі повідомили кореспонденту Радіо Свобода, що не планують подавати апеляції.

Попри відкритий процес, суд заборонив кореспондентові Радіо Свобода фотографувати під час оголошення вироку, посилаючись на обов’язкову необхідність подання і розгляду клопотання про фотозйомку і на те, що «стадія розгляду клопотань вже закінчилася». Суд також з аналогічних причин не дозволив відеозйомку знімальній групі запорізької філії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Напередодні обвинувачений заявив про повторну дачу показів, під час якої визнав провину.

16 травня 2018 року невідомий чоловік кинув петарду в учасників «Веселкового флешмобу» під стінами Запорізької міськради. Правоохоронці затримали його неподалік від місця події під час спроби втечі. Один із правоохоронців, що чергував під час акції, зазнав внаслідок інциденту рвану рану ноги, а окремі учасники заходу – садна.

Акція «Веселковий флешмоб» була присвячена Міжнародному дню проти гомофобії й трансфобії. Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить її з 2012 року. 2018 року вперше про час і місце його проведення повідомляли публічно. Раніше для безпеки учасників захід не анонсували в ЗМІ.

У 2017 році на трьох учасників заходу після його закінчення вчинили напад.