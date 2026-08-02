Федоров: кількість постраждалих через російський обстріл Запоріжжя зросла до 31

Кількість постраждалих через російський обстріл Запоріжжя зросла до 31 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Раніше, у неділю вдень, 2 серпня, армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю. За словами голови ОВА, внаслідок удару постраждали люди, пошкоджені житлові будинки, у кількох місцях виникло загоряння.

Згодом стало відомо, що через удар РФ загинула людина.

«Двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них – гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків», – згодом додав він.

Згодом РФ вдруге вдарила по Запоріжжю, раніше було відомо про 21 постраждалого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.



