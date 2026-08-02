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Федоров: кількість постраждалих через російський обстріл Запоріжжя зросла до 31

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Ілюстраційне фото. Наслідки російських ударів КАБами, Запоріжжя, 21 липня 2026 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських ударів КАБами, Запоріжжя, 21 липня 2026 року

Кількість постраждалих через російський обстріл Запоріжжя зросла до 31 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Раніше, у неділю вдень, 2 серпня, армія РФ вдарила керованими авіабомбами по Запоріжжю. За словами голови ОВА, внаслідок удару постраждали люди, пошкоджені житлові будинки, у кількох місцях виникло загоряння.

Згодом стало відомо, що через удар РФ загинула людина.

«Двоє людей постраждали через ворожу атаку по Запоріжжю. У них – гостра реакція на стрес. Обоє перебувають під наглядом медиків», – згодом додав він.

Згодом РФ вдруге вдарила по Запоріжжю, раніше було відомо про 21 постраждалого.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.


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