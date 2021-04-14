У Запоріжжі вшанували пам’ять загиблих на Донбасі українських бійців

У середу, 14 березня, у парку Металургів у Запоріжжі відбулася акція вшанування пам’яті загиблих на Донбасі українських бійців, приурочена до початку Антитерористичної операції у 2014 році. В заході взяли участь ветерани війни на Донбасі та батьки загиблих запорізьких бійців.

«В цей день розпочалася російсько-українська війна, наші хлопці пішли захищати свою землю. І багато з них віддали своє життя, як і мій син. В цей день і треба вшановувати пам’ять наших загиблих. Зараз загострення на сході, і ми маємо показувати, що ми готові зустріти ворога у будь-який час і захищати нашу землю. Ворогу ці зборища військ, скупчення військ даремно не пройдуть. Наші хлопці готові захищати свою землю: наша Україна – понад усе», – розповів батько загиблого на Донбасі запорізького бійця, голова Запорізького обласного об’єднання родин загиблих воїнів АТО «Родина козацької звитяги» Микола Говоруха.

Учасники акції вшанували загиблих хвилиною мовчання, а також поклали квіти до пам’ятника захисникам України та пам’ятних знаків з портретами загиблих на Донбасі запорізьких бійців.

13 квітня 2014 року голова Верховної Ради, виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов оголосив про початок з залученням Збройних сил України антитерористичної операції проти осіб, які захопили приміщення державної влади і силових відомств на Донеччині та в Луганську. Наступного дня ним було підписано указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 13 квітня «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», що стало офіційним початком АТО.