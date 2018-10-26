«Порожні стільці»: У Запоріжжі відбулася акція на підтримку в’язнів Кремля

Сьогодні в рамках «Запорізької книжкової толоки» відбувся захід на підтримку в’язнів Кремля. Співорганізатором акції виступив ПЕН-клуб, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Гості фестивалю зачитали імена 88 осіб, яких утримують у Росії та на території окупованого Криму з політичних мотивів, та поклали аркуші з їхніми іменами на стільці, розташовані на одній з локацій толоки. Останнім учасники зачитали ім’я українського режисера Олега Сенцова.

«Ця акція покликана привернути увагу до письменників, журналістів, людей, які працюють зі словом, які нині перебувають в ув’язнені, під арештом або були вбиті через їхню професійну діяльність. Відповідно кожен порожній стілець на цій акції символізує присутність цієї людини – те, що ми її пам’ятаємо, ми пам’ятаємо її ім’я, те, за що ця людина бореться, те, за що вона страждає. В Україні протягом останніх 4 років акція «Порожні стільці» відбувається у різних місцях. Враховуючи ситуацію, яка відбувається в Україні останні 4 роки, акція «Порожні стільці» не лише присвячена письменникам і журналістам, які не можуть бути з нами у цей момент, а й взагалі українським політв’язням», – розповіла журналістка Тетяна Терен, що виступила в ролі ведучої акції під час «Запорізької книжкової толоки».

Також під час Книжкової Толоки упродовж двох днів , 27-28 жовтня, тримаватиме марафон написання листів політв’язням.