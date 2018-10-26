Радіо Свобода Daily: про премію Сахарова Сенцов дізнається через тиждень-два – адвокат

Премія Сахарова для Олега Сенцова

Лауреатом премії Сахарова «За свободу думки» 2018 року став український режисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії. «Премію присвоїли за його мужність та рішучість. Український кінорежисер Олег Сенцов став символом боротьби за визволення політв’язнів в Росії та у всьому світі» – такими словами переможця цьогорічної премії Сахарова оголосив президент Європарламенту Антоніо Таяні. Церемонія нагородження має відбутися 12 грудня у Страсбурзі. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе вважає, що премія може стати «плюсом у загальну скарбничку» того, щоб його звільнили. Сам Олег Сенцов дізнатись про премію зможе, за словами адвоката, аж через тиждень-два.

Ми ж вирішили згадати й інших українських номінантів, які претендували на премію раніше.

«Перетворення Азова на своє внутрішнє озеро»

Європейський парламент ухвалив резолюцію про загострення ситуації в Азові. Європарламентарі засудили порушення Росією українського суверенітету в Азовському морі і розкритикували штучне блокування торговельних суден. У тексті документа також є заклик до запровадження нових санкцій проти Кремля у випадку подальшої ескалації напруженості. Росія повинна припинити «перетворення Азова на своє внутрішнє озеро» – йдеться в резолюції Європарламенту ​

Як українці потрапляють до Росії

25 жовтня 2015 року Україна припинила авіаційне сполучення з Росією. Однак українці продовжують їздити до північного сусіда: хтось – до родичів, хтось – на заробітки. У третю річницю скасування прямих перельотів Радіо Свобода перелічує шляхи, якими громадяни України перетинають російсько-український кордон.

Слідами «Кримського титану»

І ще одна дата. Два місяці тому в Армянську відбулися перші викиди невідомої речовини, які обернулися важкими наслідками для навколишнього середовища, здоров'я кримчан і жителів сусідніх регіонів Херсонської області. Підконтрольна Росії влада Криму повідомила, що причиною послужила діяльність ТОВ «Титанові інвестиції», яке орендує завод «Кримський титан». Дослідження ситуації з іншими заводами, які входять до титанового холдингу Дмитра Фірташа, показало, що жителі інших регіонів можуть опинитися в епіцентрі екологічної катастрофи в будь-який момент. Де може повторитися Армянськ, розповідаємо за лінком.

Депутати Палати лордів на зарплаті Москви

У Великій Британії тим часом оприлюднили список депутатів Палати лордів британського парламенту, діяльність яких, як стверджують, оплачує Росія. Принаймні, всі вони мають ділові чи фінансові інтереси в Росії. Оприлюднення цього документа спричинилось до закликів у стінах Вестмінстера, щоб за умов дедалі більшої російської агресії і нападів у різних країнах світу, включно з Британією, депутати офіційно задекларували фінансові інтереси, пов’язані з Росією. На додаток, депутати британського парламенту пропонують переглянути статус і правила поведінки депутатів Палати лордів, зокрема, у тому, що стосується прозорості їхньої діяльності і зв’язків із закордоном. Цей останній скандал у Вестмінстері став наслідком незалежного розслідування журналістів одного з найповажніших часописів Сполученого Королівства – TheTimes. Детальніше ситуацію описує наш лондонський кореспондент.

Нововолинськ. Західний край териконів

Вугілля, контрабанда та євробляхи. Життя ПІД та НАД Нововолинськом, містом колишньої шахтарської слави, яким вже 22 роки керує одна й та сама людина. Тут практично всі мешканці знають, що таке «сіра» та «чорна» контрабанда, а кожен другий їздить на «євробляхах». Як близькість до єврокордону рятує місто від депресії? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» розповідає про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

Вперто й наполегливо творіть добро! Воно повернеться обов’язково!

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