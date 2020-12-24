У Запоріжжі втретє за два тижні обрали голову облради

Вночі з 23 на 24 грудня депутати Запорізької облради обрали головою ради Олену Жук, яка була обрана до неї за списками партії «Слуга народу». За неї проголосувало 46 депутатів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також під час засідання ради ексголова Запорізької ОДА Віталій Боговін, про обрання якого головою облради 15 грудня заявляла частина депутатів, повідомив про складання своїх повноважень голови облради.

Засідання обради тривало від 14 години 23 грудня і закінчилося вночі 24 грудня. Під час нього депутати обрали нову лічильну комісію, до якої делегували своїх представників п’ять з семи представлених в раді політсили. Також було проведено голосування за заступників голови облради: першим замом обрано Людмилу Любим від «Опозиційного блоку», а двома замами – Владислава Куценко з «Батьківщини» та Генадія Фукса з фракції «За майбутнє». Останній також був обраний замом голови облради під час засідання 17 грудня, коли 44 депутати обрали головою ради Віталія Толочека.

За заступників голови ради 23 грудня голосували двічі, адже, згідно регламенту ради, голова ради має право вносити повторно кандидатів на посаду замів голови. Спочатку за кандидатів проголосували лише 41 з 46 депутатів ради (для обрання необхідно 43 депутатів ради – ред.). Під час другого голосування вони отримали 46 голосів від 46 депутатів, що брали участь у голосуванні.

У голосуванні за замів та голову Запорізької облради не брали участь депутати від «Європейської солідарності» та ОПЗЖ, які не вважали Боговіна, який скликав своїм розпорядженням продовження сесії, легітимно обраним головою ради, а відповідно розглядали поточне засідання ради як зібрання депутатів.

На засіданні облради був присутній новопризначений голова Запорізької ОДА Олександр Старух. На початку засідання він звернувся до депутатів з промовою про необхідність поновлення сталої роботи ради та ухвалення бюджету області на наступний рік.

15 грудня частина депутатів Запорізької обласної ради повідомила про обрання головою ради очільника Запорізької ОДА Віталія Боговіна, обраного депутатом за списками партії «Слуга народу». Після чого він заявив про складання повноважень голови ОДА. Тоді дві з семи фракцій облради заявили, що не визнають Боговіна легітимно обраним головою ради через те, що голосування за нього проходило за закритими дверима без участі ЗМІ та під охороною невідомих осіб.

Пізніше, 17 грудня 44 депутати Запорізької облради провели засідання, на якому обрали іншого голову ради, Віталія Толочека. Він пройшов до ради за списками партії «Слуга народу». Також було обрано трьох заступників голови обради.