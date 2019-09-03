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03 Вересень 2019, Київ 13:54
Новини | Політика

Окупаційна влада Криму передали землі Кримського природного заповідника у власність Росії

Кримський природний заповідник

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Підконтрольний Москві уряд Криму передав землі Кримського природного заповідника в федеральну власність Росії. Відповідне розпорядження було прийнято 3 вересня на засіданні російського уряду Криму, повідомляє «Кримінформ».

Про намір передати заповідник у власність Росії стало відомо у березні 2018 року. Завершити цю процедуру планували до початку літа минулого року.

У вересні 2018 року Кримський природний заповідник отримав статус федерального, але залишився у власності Криму.

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За словами глави Міністерства природи Росії Дмитра Кобилкіна, федеральний статус дозволить збільшити фінансування, створить додаткові можливості для підтримки на територіях режиму особливої охорони.

19 вересня 2018 року п’ять заповідників, один національний парк і два заказники окупованого Криму віддали під контроль Міністерства природних ресурсів і екології Росії. Відповідну постанову підписав глава російського уряду Дмитро Медведєв.

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