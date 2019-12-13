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13 грудня 2019, Київ 16:13
Новини | Суспільство

Електронний кабінет забудовника почав працювати – уряд

«Кабінет забдовника» передбачає автоматизовану реєстрацію та отримання дозвільних документів на будівництво

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Розпочав роботу електронний кабінет забудовника, повідомляє 13 грудня Кабінет міністрів. Цей інструмент передбачає автоматизовані реєстрації та отримання дозвільних документів на будівництво.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук назвав запуск електронного кабінету одним із заходів по боротьбі з корупцією.

«Це – повністю автоматизовані послуги, які надаються миттєво і без участі чиновника. Наша команда робить усе, щоб в країні зникла корупція. І чим швидше переведемо державу в смартфон, тим менше буде корупції на побутовому рівні, а сервіси стануть якісніші», – наводить пресслужба слова Гончарука.

Запуск кабінету запланований у кілька етапів. На першому мають бути автоматизовані послуги з отримання документів на будівництво об’єктів класі СС1 – житлові та промислові будівлі до чотирьох поверхів.

«На наступному етапі, вже за декілька місяців будуть доступними онлайн-послуги також стосовно об’єктів, що за класом належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками», – йдеться в заяві уряду.

Під час презентації проєкту міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак анонсувала, що «велика кількість» інструментів автоматизації регулювання будівництва в категоріяї СС2 та СС3 має запрацювати з листопада 2020 року.​

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В інтерв’ю Радіо Свобода 30 листопада 2019 року Бабак анонсувала запуск електронного «кабінета забудовника» на початок грудня.

Раніше запуск «кабінету забудовника» в грудні 2019 року анонсував також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» набуває чинності з 1 грудня 2019 року. Водночас норма про електронний кабінет набуде чинності не пізніше 1 січня 2020 року.

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