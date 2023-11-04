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У Зарічному на Запоріжжі 9 людей постраждали через удар РФ – влада

За словами Юрія Малашка, всього минулої доби загарбники завдали 126 ударів по 26 містах і селах Запорізької області
За словами Юрія Малашка, всього минулої доби загарбники завдали 126 ударів по 26 містах і селах Запорізької області

У селищі Зарічне в Запорізькій області дев’ятеро місцевих жителів були поранені внаслідок російського удару, повідомив 4 листопада голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено дев’ятьох місцевих жителів – чотирьох чоловіків і п’ятьох жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу», – написав Малашко у телеграмі.

За його словами, всього минулої доби загарбники завдали 126 ударів по 26 містах і селах Запорізької області, надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків і об’єктів інфраструктури.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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