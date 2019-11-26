Кабмін передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів

Кабінет міністрів України передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», – розповів Гончарук.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в деяких регіонах лікарі і вчителі не отримали зарплату з вересня. Він закликав уряд вирішити це питання.