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26 листопада 2019, Київ 15:17
Новини | Політика

Кабмін передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів

Гончарук: Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів

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Кабінет міністрів України передасть 171,1 мільйона гривень на зарплати вчителів, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», – розповів Гончарук.

26 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що в деяких регіонах лікарі і вчителі не отримали зарплату з вересня. Він закликав уряд вирішити це питання.

/**/ /**/ Міністр освіти і науки України Ганна Новосад
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