Засідання РНБО перенесли на 30 грудня

Засідання Ради національної безпеки і оборони України перенесли на 30 грудня, повідомила пресслужби РНБО.

«У зв’язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Про те, які питання передбачені для розгляду, не повідомляють.

Раніше засідання Ради національної безпеки і оборони планувалося на середу, 29 грудня.

Засідання проводитиметься на тлі концентрації російських військ поблизу кордонів України, про яку повідомляють військові розвідки України та західних держав. Темами засідань РНБО впродовж 2021 року було накладення санкцій на українських та іноземних діячів.