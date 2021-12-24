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Зеленський скликає засідання РНБО на 29 грудня

Сайт РНБО не повідомляє про теми майбутнього засідання

Президент України Володимир Зеленський вирішив скликати на середу, 29 грудня, засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це 24 грудня повідомляє сайт РНБО.

«Сьогодні після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові України Володимиру Зеленському глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України», – ідеться в повідомленні.

Сайт РНБО не повідомляє про теми майбутнього засідання.

Засідання проводитиметься на тлі концентрації російських військ поблизу кордонів України, про яку повідомляють військові розвідки України та західних держав. Також темами засідань РНБО впродовж 2021 року було накладення санкцій на українських та іноземних діячів.

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