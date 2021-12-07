Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, що здійснювали рейси до Росії

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Укази №623/2021, №624/2021 і №625/2021, підписані 7 грудня, опубліковані на сайті президента.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться в указах.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря, укази набирають чинності з дня опублікування.

10 листопада РНБО запровадила санкції щодо нових власників літаків, які здійснювали польоти до Російської Федерації. Також розглянули питання застосування персональних санкцій через відкриття представництва Нікарагуа в тимчасово окупованому Росією Криму. Йдеться про вісім фізичних осіб – чотирьох громадян Нікарагуа та чотирьох громадян Росії.