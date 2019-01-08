За тиждень у Слов’янську затримали 8 посібників бойовиків – поліція Донеччини

За тиждень у Слов’янську та Слов’янському районі затримали вісім посібників підтримуваних Росією бойовиків віком від 20 до 53 років, повідомила прес-служба поліції Донеччини.

«Разом з іншими жителями своїх населених пунктів вони добровільно рили окопи для бойовиків, чергували на блокпостах та облаштовували побут окупантів», – заявили поліцейські.

Правоохоронці зазначили, що затриманим, як правило, не платили за це грошей, з ними «розраховувалися» цигарками та продуктами харчування.

Кримінальні провадження відкриті за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). При цьому, якщо тяжкі злочини не скоювалися, громадяни звільняються від кримінальної відповідальності.

У поліції заявили, що у 2018 році лише в Слов’янську затримали майже 100 бойовиків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.