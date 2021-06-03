Прокуратура заявила про затримання розвідника, який передавав бойовикам дані про ЗСУ

Прокуратура Донецької області повідомляє про затримання на Донеччині розвідника, який передавав представникам підконтрольних Росії угруповань бойовиків дані про військовослужбовців у зоні операції Об’єднаних сил.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2021 року чоловік через один із месенджерів передавав представникам окупаційної адміністрації у Донецькій області розвідувальні дані щодо переміщення особового складу та військової техніки в зоні ООС, а також військових позицій ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними слідства, за вказівкою НЗФ Росії підозрюваний житель Краматорська знімав і фотографував об’єкти, що цікавили бойовиків і передавав координати місць дислокації позицій ЗСУ.

«У ході проведеного санкціонованого слідчим суддею обшуку за місцем мешкання бойовика виявлено та вилучено мобільні телефони, відеореєстратори, предмети, схожі на бойові патрони до пістолета «Макарова» та автомата «Калашникова», а також автомобіль марки «Lifan», який використовувалася для злочинної діяльності», – заявили в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про участь у терористичній організації. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

На даний час вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування веде управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наприкінці травня СБУ провела антитерористичні навчання на Донбасі.