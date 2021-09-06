Масові затримання біля будівлі ФСБ в Криму: у поліції залишаються ще двоє осіб – активісти

Після масових затримань кримських татар під будівлею управління ФСБ в окупованому Сімферополі 4 вересня в поліції залишаються двоє родичів Асана та Азіза Ахтемова, яких російські силовики затримали раніше в Криму під час обшуків 3-4 вересня. Про це повідомляють у громадському об’єднанні «Кримська солідарність» з посиланням на Зарему Ахтемову.

Жінка, зокрема, повідомила про те, що її другий син Арсен, а також батько Азіза Ахтемова – Ескендер залишилися у поліції після масових затримань кримських татар вночі 4 вересня. За її інформацією, їм закидають «непокору законному розпорядженню працівника поліції» за статтею 19.3 КоАП Росії.

Засідання у їхніх адміністративних справах відбудуться 6 вересня в Київському районному суді Сімферополя, повідомляють в об’єднанні.

У селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Окрім нього російські силовики в Криму 3-4 вересня затримали Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеінова.

За даними заступника голови МЗС України Еміне Джеппар, всіх п’ятьох затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем, хоча точно не відомо, чи взагалі було пошкодження газопроводу, про який йдеться – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

У суботу після затримання п’ятьох кримських татар російська поліція затримала ще 40 осіб, які прийшли під будівлю управління ФСБ Росії в Сімферополі, щоб дізнатися про долю своїх співвітчизників. Серед них були активісти, цивільні журналісти і родичі затриманих раніше п’ятьох кримських татар. Пізніше повідомлялося, що всіх затриманих під будівлею ФСБ відпустили.

Вранці 6 вересня активісти повідомляли, що співробітники російської поліції стали приходити у будинки до тих, кого затримували 4 вересня, пропонуючи їм «зустрітися і поговорити».

На думку глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, нова хвиля обшуків і арештів кримських татар в Криму, в тому числі затримання Джеляла, є «помстою» російських властей за організований Україною саміт «Кримської платформи».

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що обшуками і затриманнями в Криму «Росія реагує на «Кримську платформу».

Українські правозахисні організації в спільній заяві вимагали звільнити затриманих на окупованому Росією півострові кримських татар.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками і затриманнями в Криму 3 і 4 вересня.

Російські силові відомства офіційно ситуацію з затриманнями в Криму досі не коментували.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.