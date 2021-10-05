Суд в окупованому Криму продовжив арешт активіста Абдуллаєва на 4 місяці – адвокат

Підконтрольний Росії Ленінський районний суд в окупованому Севастополя продовжив на чотири місяці арешт активіста Заура Абдуллаєва, якого затримали російські силовики після обшуків 17 серпня. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Олексія Ладіна.

За словами адвоката, обвинувачення наполягло на тому, що підсудного потрібно залишити під вартою, оскільки він «може погрожувати свідкам». Також обвинувачення вважає, що Абдуллаєв може втекти з півострова «будучи громадянином України».

Суд підтримав обвинувачення та продовжив арешт Абдуллаєва до 22 січня 2022 року.

Раніше підконтрольний Росії Севастопольський міський суд відхилив апеляційну скаргу на попереднє судове рішення щодо арешту Абдуллаєва на 1 місяць і 25 доби.

Вісім правозахисних організацій вимагали від Росії звільнити затриманих 17 серпня кримських татар.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла про відкриття кримінальних проваджень за фактом цих обшуків і затримань, в МЗС України висловили Росії протест.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.