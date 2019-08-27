28 серпня у Києві вручать премію імені Василя Стуса

У Києві 28 серпня оберуть лауреата премії імені Василя Стуса за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Цього року її вручатимуть тридцятий рік поспіль. Минулого року її отримав президент Українського католицького університету отець Борис Гудзяк, ще раніше – письменник Сергій Жадан.

За усі роки премією імені Стуса відзначили близько 60 культурних та освітніх діячів. Тридцять років тому її заснував український дисидент, тодішній голова Української асоціації незалежної творчої інтелігенції Євген Сверстюк. Вручали відзнаку 14 січня, на православний День святого Василя.

«Основна мета цієї премії – нагороджувати літераторів, музикантів, тих, хто вносить вагомий вклад в українську культуру і займає активну життєву позицію, тобто це не просто митець, а ще й громадянин, який активно діє в інтересах нашої країни. У коло лауреатів цієї премії дійсно потрапили ті, хто найбільше репрезентує українську літературу, музику, живопис. Тут можна згадати й Івана Світличного, і Мирослава Мариновича, музиканток сестер Тельнюк, Святослава Вакарчука, Сашка Положинського», – зауважує учасник дисидентського руху, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров.

Втім, кілька років тому процедуру обрання переможців перейняв і трохи змінив український ПЕН-клуб: відтоді щороку формується нове журі, куди обов’язково входить минулорічний лауреат, а вручення премії відбувається у серпні.

«Почалося все з того, що Євген Сверстюк колись прийшов до нас і сказав: люди добрі, немає в мене більше сил тримати на собі ПЕН-клуб і премію, яку я заснував, і я дуже прошу допомоги. І ми тоді разом із Мирославом Мариновичем, з Ольгою Гнатюк, разом з іншими колегами почали думати про те, як підтримати і продовжити цю велику роботу, яку започаткував і ефективно вів пан Євген», – пригадує член журі, видавець Леонід Фінберг.

#Stus_award: до 30-ліття премії віршами Стуса діляться у фейсбуці

Ім’я цьогорічного лауреата або леуреатки тримають у секреті. Не розголошують навіть, хто потрапив до «короткого списку» премії.

«Два роки тому, коли ми нагороджували Сергія Жадана, у нас ще був шорт-лист. Але потім ми відмовились від цієї традиції, так як зрозуміли, що не завжди шорт-лист є доречним. І тому вже два роки ми оголошуємо тільки одне ім’я», – розповідає виконавча директорка українського ПЕН-клубу Тетяна Терен.

Водночас, за її словами, цього року на честь 30-ліття премії ПЕН-клуб спільно з Радіо Свобода запустив флешмоб, у рамках якої діячам культури та й просто всім охочим запропонували записати відео, як вони читають свій улюблений вірш Василя Стуса.

До флешмобу долучилося чимало літераторів, зокрема, Андрій Бондар, Гаська Шиян, Вікторія Амеліна, Василь Карп’юк.

Не лишились осторонь музиканти Марія Бурмака та Марко Галаневич («ДахаБраха»), журналісти, політики та громадські активісти.

Також вірші Василя Стуса записали у своєму виконанні історик Ігор Козловський (звільнений з російського полону на Донбасі), а також голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, який також є одним із лауреатів премії імені Стуса.

Більше відео від учасників флешмобу можна переглянути тут.