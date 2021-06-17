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Збірна України оприлюднила список гравців, заявлених на матч з Північною Македонією

У першому матчі українці поступилися збірній Нідерландів з рахунком 2:3

Національна збірна України з футболу, яка зараз виступає на чемпіонаті Європи з футболу, оприлюднила заявку на матч з Північною Македонією.

До заявки потрапили (за номерами): 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Свій другий поєдинок у групі Україна проведе у Бухаресті. Початок гри – 16:00 за Києвом.

У першому матчі українці поступилися збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

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