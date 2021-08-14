У Запоріжжі «ЗАЗ» випускатиме автобуси під маркою Mercedes

У 2022 році «Запорізький автомобілебудівний завод» розпочне серійне виробництво автобусів під маркою Mercedes. Про це Радіо Свобода повідомили у пресслужбі корпорації «УкрАВТО», до складу якої входить ЗАЗ.

«Автобус ЗАЗ А09 є повністю українською розробкою. Він спроєктований колективом інженерів ЗАЗ самостійно без залучення сторонніх організацій. При створенні конструкції керувалися рекомендаціями компанії «Мерседес» для виробників автобусів з використанням двигуна, коробки передач та задньої підвіски «Мерседес». Виконання цих рекомендацій дозволяє після проходження аудиту конструкції і виробництва отримати дозвіл на установку логотипу Mercedes на вироблений автобус», – повідомив Радіо Свобода прессекретар корпорації «УкрАВТО» Дмитро Скляренко.

Він додав, що такий же аудит матиме пройти і саме підприємство після складання дослідно-промислової партії машин.

Розроблений запорізькими інженерами автобус розрахований на 36 пасажирів та призначений для міжміських перевезень. Наразі планується, що машина вироблятиметься для внутрішнього ринку України.

«Автобус призначений для потреб внутрішнього ринку. У перспективі можливий експорт автобуса в країни, де діють екологічні стандарти Євро-5. Перша дослідно-промислова партія машин буде випущена у вересні 2021 року. Серійне виробництво почнеться з початку 2022 року», – додає Скляренко.

Як повідомили у корпорації «УкрАВТО», автобус ЗАЗ А09 поки вироблятиметься виключно на «Запорізькому автомобілебудівному заводі».

Наразі на підприємстві вже роблять низку моделей автобусів під власним брендом. Зокрема, малого класу, які використовуються як шкільні автобуси.