«Запорізький автомобілебудівний завод»: від сільгосптехніки до автобусів Mercedes

ЗАПОРІЖЖЯ – Нова сторінка в історії «Запорізького автомобілебудівного заводу»? Завод, що виробляв легендарний український легковий автомобіль, готується до запуску виробництва автобусів під маркою Mercedes. Радіо Свобода дізнавалося, що це за нова розробка українських інженерів, та пригадало основні віхи у розвитку запорізького підприємства.

Підприємство з понад сторічною історією

Сьогоднішній ЗАЗ веде свою історію ще з 19-го сторіччя. Це одне з найстаріших підприємств Запоріжжя. Постало воно на основі заводу, власником якого в 19-му сторіччі – на початку 20-го сторіччя був меноніт Кооп.

«В 1863 році Абрагам Кооп дійсно створив свій перший завод. Це якраз кабельний завод, що знаходиться на Верхній Хортиці. Це найстаріший діючий завод. А трохи пізніше він відкрив філіал в Шенвізе (менонітська колонія, розташовувалася на території міста Запоріжжя – ред.). І цей завод пізніше став «Комунаром», а зараз є «АвтоЗАЗом». Але це територіально не тільки завод Коопа. Зараз «АвтоЗАЗ» стоїть на 7 різних менонітських заводах. Вся зараз територія – це 7 різних підприємств; це і Коопи, Леппи, Вальмани і Гільдебранди», – розповідає запорізький краєзнавець Роман Акбаш.

У 1920-х роках після націоналізації радянська влада дала заводу нову назву «Комунар». На цьому підприємстві у 1927 році було випущено перший в Радянському Союзі зернозбиральний комбайн, а 1959 році почався випуск знаменитої легкової автівки «Запорожець». А у 1961 році підприємство отримує назву «АвтоЗАЗ».

Перші «Запорожці» зовні були схожі на італійські «Фіати 400». Коштували вони відносно недорого – 960 тодішніх карбованців. Тому, кажуть фахівці, швидко здобули популярність. Від старту виробництва «Запорожців» до його припинення у 1994 році запорізьке підприємство випустило майже 3,5 мільйони цих автівок різних моделей.

У 1988 році на підприємстві стартує виробництво ще однієї популярної легкової автівки – «Таврія». Вона випускалася «ЗАЗом» близько десяти років, до 1997 року.

Паралельно із завершенням виробництва «Таврій» розпочалася нова сторінка в історії заводу. 1998 року створено спільне українсько-корейське підприємство з іноземною інвестицією у формі закритого акціонерного товариства «АвтоЗАЗ-Daewoo». А 2002 року державний пакет акцій підприємства перейшов до корпорації «УкрАВТО». Вже наступного року запорізький завод отримав свою сучасну назву «Запорізький автомобілебудівний завод», або скорчено ЗАЗ.

У пошуках нової легенди

Lanos, Sens, Forzа, Vida, Cherry – це далеко не повний перелік назв легкових автомобілів, які випускав, а деякі й продовжує випускати запорізький завод. Втім, жодна з них так і не змогла досягти того рівня популярності, як їхній легендарний попередник, зазначають фахівці.

У квітні 2013 року після запровадження спецмит на iномарки автобренд ЗАЗ за місяць уперше зміг посісти першу позицiю за обсягами продажу легкових авто на українському ринку i втримати її три мiсяцi. Та, попри сприятливу державну політику, підприємство у сiчнi-серпнi 2013 року випустило 11 тисяч 911 автотранспортних засобів, що було майже у 2,5 рази менше від аналогiчного показника 2012 року.

«Якщо в 2008 році українцями придбано близько 620 тис. легкових автомобілів, то в 2012-му – лише 220 тис. автівок. Тому особливо страждають вітчизняні виробники. Крім спеціального мита на імпорт іноземних автомобілів, також необхідно вирішити питання з утилізаційним збором на автівки. За рахунок цих дій ми зможемо відновити виробництво на «ЗАЗі» до рівня 2011 року. Так, якщо в 2011 році ми виробили близько 60 тис. легкових автомобілів, то в 2012-му – 45 тис. одиниць, а цього року плануємо випустити лише 30 тис. автівок. Скорочення виробництва призводить до збільшення витрат, і ми вимушені скорочувати працівників. За умови вжиття всіх необхідних заходів уже в другому півріччі поточного року ми зможемо вийти на повну завантаженість заводу, щоправда, в одну зміну роботи. Вже наступного року очікуємо збільшення виробництва в два рази», – цитує офіційний сайт Запорізької ОДА виступ від квітня 2013 року очільника ЗАЗ Миколи Євдокименка.

Втім, ці плани на розширення виробництва у 2014 році так і не були реалізовані, в тому числі і через загальнополітичну ситуацію у країні. Вона внесла свої корективи і в роботу самого «ЗАЗу»: зараз підприємство періодично надає допомогу армії у вигляді ремонту військової техніки.

Наразі на заводі виготовляють низку легкових авто – це Lanos, Sens, Forzа і Vida. За даними Асоціації автовиробників України, ЗАЗ, згідно з результатами 2020 року, зміг наростити виробництво в десять разів.

У пошуках перспективної ніші на українському ринку на заводі працюють у напрямку створення українського електрокару. В 2016 році керівництво корпорації «УкрАВТО», в яку входить ЗАЗ, повідомило про створення автомобіля Lanos з електричним приводом і кузовом фургон.

Пробують на підприємстві і повернутися до своїх історичних витоків. Так, у лютому 2019 року «Запорізький автомобілебудівний завод» почав випуск пробної партії тракторів LS Mtron для освоєння процесу виробництва і подальшого вивчення попиту.

Освоюючи ринок машин для громадського транспорту

Ще один вид продукції, що виробляє ЗАЗ, однак менш відомий за легкові авто – це автобуси. Підприємство має на меті випуск такої машини під брендом Mercedes. Що ж вона являє собою?

Автобус «ЗАЗ А09» є повністю українською розробкою. При створенні конструкції керувалися рекомендаціями компанії Mercedes

«Автобус «ЗАЗ А09» є повністю українською розробкою. Він спроєктований колективом інженерів ЗАЗ самостійно без залучення сторонніх організацій. При створенні конструкції керувалися рекомендаціями компанії Mercedes для виробників автобусів з використанням двигуна, коробки передач та задньої підвіски Mercedes. Виконання цих рекомендацій дозволяє після проходження аудиту конструкції і виробництва отримати дозвіл на установку логотипу Mercedes на вироблений автобус. Такий аудит належить пройти і нашому підприємству після складання дослідно-промислової партії машин», – повідомив Радіо Свобода прессекретар корпорації «УкрАВТО» Дмитро Скляренко.

Як зазначають у корпорації, до складу якої входить ЗАЗ, нова розробка запорізького заводу призначена для міжміських перевезень пасажирів і розрахована на 36 пасажирів.

У перспективі можливий експорт автобуса в країни, де діють екологічні стандарти Євро-5

«Автобус призначений для потреб внутрішнього ринку. У перспективі можливий експорт автобуса в країни, де діють екологічні стандарти Євро-5. Його планується виробляти виключно на «ЗАЗі», і для цього створені відповідні виробничі потужності», – додає Дмитро Скляренко.

Варто зазначити, що виробництво автобусів – це далеко не новий напрямок роботи для ЗАЗ. Від початку року на заводі вже виготовили 60 автобусів. Серед яких – і автобуси малого класу. Зокрема, вони використовуються для перевезення школярів.

Торік та цього року ЗАЗ вдалося виграти тендери на виробництво «шкільних автобусів» для громад Запорізької та Чернігівської областей. Минулого року громади Запорізької області вже отримали 30 автобусів для перевезення учнів, що вироблені на «ЗАЗі». Цього ж року підприємство має виготовити понад 160 автобусів, 75 з яких відправлять до українських шкіл.

Щодо ж стосується нової розробки підприємства – автобусу «ЗАЗ А09», який вироблятиметься під маркою Mercedes, то в пресслужбі «УкрАВТО» зазначають, що його перша дослідно-промислова партія машин буде випущена у вересні 2021 року, а серійне виробництво почнеться з початку 2022-го.