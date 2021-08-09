Ціни на нафту падають через обмеження подорожей у Китаї та зміцнення долара США

Ціни на нафту 9 серпня знижуються на 2% через зростання курсу долара США та побоювання, що нові хвилі пандемії в Азії, особливо в Китаї, можуть стримати глобальне відновлення попиту на паливо. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,41 долара, до 69,29 долара за барель. Це сталося після падіння минулого тижня на 6%, що стало найбільшою тижневою втратою за чотири місяці.

«Занепокоєння щодо потенційної ерозії світового попиту на нафту знову виникли із прискоренням рівня зараження варіантом «дельта», – сказав аналітик RBC Ґордон Ремзі.

Аналітики ANZ вказують на нові обмеження в Китаї, другому за величиною споживачі нафти у світі, як на основний фактор, що затьмарює перспективи зростання попиту.

Ці заходи передбачають скасування рейсів, попередження про небезпеку подорожей до 46 міст та обмеження роботи громадського транспорту та послуг таксі в 144 найбільш постраждалих районах.