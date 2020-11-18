Збірна України повертається до Києва зі Швейцарії – УАФ

Збірна України, матч якої зі Швейцарією скасували через випадки COVID-19 в українських гравців, повертається до Києва, повідомляє Українська асоціація футболу з посиланням на пресаташе національної збірної України Олександра Гливинського.

«О 10:45 відбувся виїзд двох командних автобусів (така кількість автотранспорту є вимогою для перевезення команд під час пандемії) до аеропорту Цюриха. На 14:00 за Європою призначено виліт чартерного рейсу до Києва. Після приземлення в рідній столиці заключний у 2020 році збір синьо-жовтих буде завершено», – йдеться в повідомленні.

За словами Гливинського, після прибуття до Борисполя всі члени української делегації здадуть ПЛР-тести у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

Раніше Українська асоціація футболу заявила, що збірна України готова до матчу Ліги націй зі збірною Швейцарії і докладає «всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада».



Відповідного листа УАФ надіслала до УЄФА, виклавши в ньому «всі нюанси ситуації, що склалася, і можливі варіанти її вирішення».



Зранку 17 листопада позитивним виявився тест на COVID-19 у лідера півзахисту «синьо-жовтих» Руслана Малиновського. Також виявилися позитивними тести Сергія Кривцова, Жуніора Мораєса та тренера з фізпідготовки Івана Баштового.