Футбол: Шевченко оприлюднив склад збірної на матчі зі Словаччиною та Туреччиною

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оприлюднив склад команди на матч Ліги націй зі Словаччиною та товариську гру з Туреччиною, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі – «Шахтар»), Микита Бурда, Віталій Миколенко (обидва – «Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Василь Кравець («Луго», Іспанія), Ігор Пластун («Гент», Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Іван Петряк («Ференцварош», Угорщина).

Нападник: Роман Яремчук («Гент», Бельгія).

Згідно з повідомленням, для 19-річного динамівця Віталія Миколенка це перший виклик до національної збірної.

До резервного складу потрапили динамівці Володимир Шепелєв та Сергій Сидорчук, гравець «Ворскли» Владислав Кулач, Андрій Борячук («Маріуполь») та Мар’ян Швед («Карпати»).

У жовтні збірна України гарантувала собі перемогу в групі Лізі націй, тому гостьовий матч зі Словаччиною, який відбудеться 16 листопада, перетворюється на формальність. Через чотири дні, 20 листопада, Україна зіграє товариську зустріч із Туреччиною.