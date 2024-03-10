Після збиття понад 10 російських літаків загальна кількість авіаударів противника зменшується – Лиховій

Після збиття українськими військовими понад 10 російських літаків загальна кількість авіаударів противника зменшується, повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«Ворог має підтримку з неба, хоча з сушкопадом (збиття ЗСУ російських літаків – ред.), який триває і який забезпечує наша ППО, загальна кількість авіаударів противника зменшується. Наприклад, за вчора ворог завдав 27 авіаударів – це десь в 2-2,5 раза менше, ніж було місяць тому. Але вони залишаються дошкульними», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Лиховій зауважив, що російські війська продовжують атакувати керованими авіаційними бомбами.

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За даними Міноборони, в лютому Повітряні сили ЗСУ збили 13 російських літаків, це «найкращий» результат українських військових із жовтня 2022 року. На початку березня у ЗСУ повідомили про збиття ще одного російського літака Су-34.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила 347 літаків від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Москва про втрати своєї військової техніки не повідомляє.