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Українські військові збили російський Мі-8 і безпілотник на Донеччині – повітряні сили

Російська сторона повідомлення про втрати не коментує

Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 і безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня на Донеччині, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Схід» о 9-ій та 12-ій годині відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона повідомлення про втрати не коментує.

Раніше Повітряні сили повідомили, що в ніч на 1 листопада українські військові збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 1 листопада російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили, зокрема, 257 гелікоптерів, 1415 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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