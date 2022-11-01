Українські військові збили російський Мі-8 і безпілотник на Донеччині – повітряні сили

Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 і безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня на Донеччині, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«1 листопада на Донеччині зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування «Схід» о 9-ій та 12-ій годині відповідно, збито російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона повідомлення про втрати не коментує.

Раніше Повітряні сили повідомили, що в ніч на 1 листопада українські військові збили шість російських дронів-камікадзе Shahed-136.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 1 листопада російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили, зокрема, 257 гелікоптерів, 1415 БПЛА оперативно-тактичного рівня.